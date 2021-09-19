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«نهضة » تناقش أحدث إصداراتها «موسكو.. تل أبيب» في المركز الثقافي الروسي

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«نهضة مصر» تناقش أحدث إصداراتها «موسكو.. تل أبيب» في المركز الثقافي الروسي «نهضة » تناقش أحدث إصداراتها «موسكو.. تل أبيب» في المركز الثقافي الروسي

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سعيًا لتقديم الجديد وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تشغل العالم العربي، تعقد دار «نهضة للنشر» مناقشة لأحدث إصداراتها «موسكو- تل أبيب»، للدكتور سامي عمارة، في المركز الثقافي الروسي، الأحد المقبل 26 سبتمبر 2021، في حضور لفيف من المثقفين والسياسيين.

يأتي الكتاب كقراءة جديدة لتاريخ دولة إسرائيل ليقدم للقارئ العديد من الحقائق التي تستند على وثائق رسمية؛ ليؤكد أن ما قدمه الاتحاد السوفيتي من جهد ومساعدات كان العامل الرئيس في قيام دولة إسرائيل، على النقيض من الشائع حول «وعد بلفور» في 1917، وذلك ما أكده واعترف به مؤرخون سوفييت، ومؤسسو دولة إسرائيل.

ولعل ما قام به الاتحاد السوفيتي لدعم قيام هذه الدولة، وما تلا ذلك من تدفق للهجرة السوفيتية منذ سبعينيات القرن الماضي، كان مقدمة لاختلال موازين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة تعقيدها.

يذكر أن مؤلف الكتاب الدكتور سامي عمارة صحفي ومراسل تلفزيوني، حصل على الدكتوراه في اللغة الروسية والترجمة من جامعة لينجراد، ويعد أحد أهم خبراء الشؤون الروسية. وامتدت بدايته في العمل بين القاهرة وموسكو بعد تخرجه في كلية الألسن، ثم تحوله لعالم الترجمة والصحافة ليقدم للمكتبة العربية أكثر من 30 كتابًا في الثقافة والسياسة والتاريخ.

غلاف موسكو تل أبيب
الدكتور سامي عمارة

المصرى اليوم

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