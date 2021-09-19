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تستضيف بطولة لرفع الأثقال للشباب

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السعودية تستضيف بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تستضيف بطولة لرفع الأثقال للشباب

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تستضيف المملكة العربية للمرة الأولى في تاريخها، بطولة لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاماً، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في محافظة جدة، وذلك خلال الفترة من 4- 12 من أكتوبر المقبل بمشاركة 326 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة من مختلف دول العالم.

وأكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن استضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جرّاء جائحة ، تجسّد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والإسهام في نمو الناتج المحلي للمملكة، مرحباً بجميع اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني المملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويملك رباعو المملكة 4 ميداليات في هذه البطولة عبر «علي العثمان» الحاصل على «3 ميداليات» 2 ذهب وفضية واحدة في لاس فيغاس الأمريكية عام 2019م، وعلي مجيد الذي حقق برونزية البطولة التي أقيمت في البيرو «عن بعد» العام الماضي.

المصرى اليوم

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