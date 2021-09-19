البابا تواضروس في حفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق «إكليل فخر»

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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن نعم الله ما أكثرها ويجب أن نقدر النعم الكثيرة في حياتنا ومن النعم التي نعيش فيها الوطن الذي نحيا فيه ، والمكان الذي ندرس فيه نعمة ويجب ان نحافظ علي تلك النعم،موضحاً أن التفوق اكليل فخر يشعر بالفرحة والنجاح ويجب ان نحافظ عليه ، فمع التفوق والتميز يسير الإنسان في طريق مستقيم للتقدم والرقي.

وأوضح أن العلم والتفوق لهما قيمة كبيرة لانهما ينيران العالم أجمع ويحققان الرقي والتميز على وجه الأرض.

وأكد البابا تواضروس الثاني، خلال تكريم أوائل المراحل التعليمية وحملة الماجستير والدكتوراة بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية،مساء الاحد، أنه على الشباب العمل والتفوق والتميز والتفوق والتغلب علي العقبات بما يخدم المجتمع وينير للعالم أجمع.

وأشار الي دور الأسرة في دعم المتفوقين وتحقيق التميز لابنائهم، لافتًا إلى أن التفوق يعد نور في العالم، والنجاح والتفوق ينير العالم أجمع وهناك امثلة كثيرة منها مثل العلماء المصريين الذين يعرفهم العالم أجمع مثل أحمد زويل ومجدي يعقوب.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني المتفوقين في الاحتفالية حيث يتم تكريم المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بالمقر البابوى في الاسكندرية، بحضور الآباء الكهنة و وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية القمص أبراَم إميل وأسر المكرمين.

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)

البابا تواضروس بحفل تكريم الأوائل: الوطن نعمة حافظوا عليها والتفوق "اكليل فخر" يجعل الإنسان يسير في طريق مستقيم (صور)