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المسابقات تُعدل في مباريات الهلال والنصر.. تعرف على المواعيد الجديدة

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المسابقات تُعدل في مباريات الهلال والنصر.. تعرف على المواعيد الجديدة المسابقات تُعدل في مباريات الهلال والنصر.. تعرف على المواعيد الجديدة

المسابقات تُعدل في مباريات الهلال والنصر.. تعرف على المواعيد الجديدة

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد التنسيق مع الأندية المعنية، نظراً لقرار الجهاز الفني وانطلاق معسكر السعودي الأول، الثاني من أكتوبر القادم، وذلك للاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

حيث قررت اللجنة تأجيل مباراتي (الفيحاء والهلال) و(الطائي والنصر) في الجولة الرابعة لموعد يحدد لاحقاً.

كما قررت اللجنة أيضاً إقامة مباراتي (أبها والنصر) و(الحزم والهلال) يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، ومباراة (الشباب والفيحاء) يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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