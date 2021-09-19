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المشدد 15 عامًا لمتهمين في «سرقة بالإكراه» بالشرابية

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المشدد 15 عامًا لمتهمين في «سرقة بالإكراه» بالشرابية المشدد 15 عامًا لمتهمين في «سرقة بالإكراه» بالشرابية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا في اتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراة في الشرابية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمه السرقة بالإكراه.

البداية كانت تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لسرقة، وقال في بلاغه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه شخصين وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده بعد إشهار سلاح أبيض في وجهه.

وأفادت التحريات صحة ما ورد في البلاغ، وألقى القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض.

المصرى اليوم

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