كريم فهمي يطمئن جمهوره: «الحمد لله.. خرجت من المستشفى النهاردة»

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حرص الفنان كريم فهمي على طمأنة جمهور ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، نتيجة إصابته بجلطتين في الرئة، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل.

وكتب الفنان كريم فهمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «توير»، الأحد، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، ومتشكر جدًا جدًا، لكل الناس اللي سألت واهتمت، ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش وأسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد«.

كان الفنان أحمد فهمي طمأن جمهور ومتابعي شقيقه على حالته الصحية وذلك خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، قائلاً إن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن، وتم نقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية.