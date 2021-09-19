أخبار عاجلة

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش -
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كريم فهمي يطمئن جمهوره: «الحمد لله.. خرجت من المستشفى النهاردة»

Print
كريم فهمي يطمئن جمهوره: «الحمد لله.. خرجت من المستشفى النهاردة» كريم فهمي يطمئن جمهوره: «الحمد لله.. خرجت من المستشفى النهاردة»

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص الفنان كريم فهمي على طمأنة جمهور ومتابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، نتيجة إصابته بجلطتين في الرئة، لافتاً إلى أنه خرج من المستشفى وسيكمل علاجه في المنزل.

وكتب الفنان كريم فهمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «توير»، الأحد، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله، ومتشكر جدًا جدًا، لكل الناس اللي سألت واهتمت، ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش وأسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد«.

كان الفنان أحمد فهمي طمأن جمهور ومتابعي شقيقه على حالته الصحية وذلك خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC ، قائلاً إن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن، وتم نقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية