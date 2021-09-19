محافظ القاهرة يتفقد عددا من المحاور الجديدة بشرق القاهرة منها مسار العائلة المقدسة

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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة بمنطقة شرق القاهرة تفقد خلالها عدد من المحاور الجديدة ومن بينها محور الفريق محمد العصار ما بين عين شمس والمطرية والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم.

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات وعمل اللاند سكيب الخاص بالمنطقة المحيطة بالنسخة التى يتم اعدادها لمسلة سنوسرت الأول بالمنطقة لتضفى جمالًا يتناسب مع طبيعة المكان.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال ازالة تعارضات محور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر بحى غرب مدينة نصر والذي يربط بين شرق وجنوب القاهرة.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة مع مسئولى التوعية بشركة النظافة الجديدة التى تتولى أعمال النظافة بالمنطقة الشرقية أثناء قيامهم بحملة توعية على المحال والمطاعم بالمنطقة وطالبهم بتوسيع دائرة الحملة لتصبح حملة طرق أبواب لتقديم التوعية بالمنازل.

كما تفقد محافظ القاهرة انتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية.

وتابع أعمال شركات المرافق (المياه والصرف الصحى والكهرباء) التى بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.

وتنفذ أجهزة الدولة محور المستشار عدلى منصور بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ويربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية.

ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

محافظ القاهرة يتفقد عدد من المحاور الجديدة بشرق القاهرة