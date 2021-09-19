★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أبناء الجالية الليبية في مصر برئاسة سلامة إبراهيم الغويل وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

وشرعت اللجنة اليوم في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وزار الغويل الملحق الثقافي والأكاديمي الليبي بالقاهرة رفقة اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع والوقوف عن كثب على المشاكل والصعوبات التي تواجه الطلاب وسبل حلها بشكل عاجل.

و شدد الغويل على أهمية تنفيذ تعليمات الدبيبة وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلات الطلبة الليبيين في مصر وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، وتحفيزهم على الاجتهاد للمساهمة في النهوض ببلادهم في المستقبل.

وسيستمر عمل اللجنة المشكلة مع باقي الشرائح من المواطنين الليبيين، بما يساهم بشكل فعال في حل المشاكل التي تواجههم.