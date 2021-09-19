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توجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه الأخير الخاص بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالفنانين والعاملين بالمجال الفني والمجالات المتنوعة التابعة له، معربًا عن تفاؤله بعودة مصر لتكون «هوليود الشرق» وتقديم أعمال متميزة تتوافق مع التطور الكبير في عهد الرئيس.

وأكد «زكي»، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن التوجيه الرئاسي بمثابة تقدير كبير للفنانين وأسرهم والعاملين بالمجال الفني والثقافي والإبداعي، مضيفا أن الرئيس السيسي يهتم بالفن والفنانين ولا يترك أي شخص في الوطن يعاني من محنة أو مرض أو أزمة إلا ويشمله برعايته، معقبًا: «محظوظون أن تشملنا القيادة السياسية بتلك الرعاية»

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن مصر أهم دولة في المنطقة العربية في المجال الفني وتضم أهم الفنانين وعمالة نادرة في المسرح والتليفزيون والمجالات الأخرى، موضحًا أن توجيهات الرئيس تطرقت للمنحة التي يعاني منها البعض. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.