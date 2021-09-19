عالم أزهري: يجب البحث عن الكفاءة في الزواج

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تحدث الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، عن طلب إحدى أعضاء مجلس النواب بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، موضحًا أن القرآن الكريم تحدث عن العلاقة الزوجية منذ الأزل حين قال الله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»، مضيفا: «لدينا إشكالية ثقافية وفكرية وعلينا البحث عن حل بديل وهو كيف نربي وكيف نُعد الجيل الجديد؟.. بعض مشاريع القوانين نشعر منها بالمراهقة الفكرية».

وأضاف «رضا»، في تصريحات تلفزيونية، أن المرأة أو الأم المصرية من المحال أن تعمل على سجن أبوأولادها من خلال رفع القضايا بينهما، مشيرًا إلى أن هناك بدائل أخرى حيث أباح الله عز وجل للزوجة التي لديها خلل عقلي الذهاب إلى القاضي لطلب الطلاق، موضحًا أننا مجتمع يعاني من العنف للأبناء والأزواج.

وتابع: «نحن بحاجة إلى علماء وإلى دعوة المثقفين المصريين وعلماء الدين لطرح فكر تربوي جديد، خاصة أن هناك مهازل في كم القضايا في محكمة الأسرة نتيجة العنف الأسري؛ ونحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد؛ لأن هناك خلل في المعايير ولم تعد على منهج رسول الله (ص)».

وأشار إلى أنه لابد من الرجوع والعودة إلى الحلول الشرعية، حيث نُعد حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما؛ بحيث نبحث عن الكفاءة في الزواج، خاصة أنه لا يمكن زواج ذات الحسب والنسب والعلم والثقافة لرجل جاهل لمجرد أنه غني ويمتلك الأموال ويفقد باقي المميزات؛ ما ينتج عنه إعلاء ثقافته العنيفة وهي الضرب والألفاظ النائية؛ لأنه ليس على مستوى ثقافي ووعي مع زوجته.