أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ علم اجتماع توجه نصيحة للتعامل مع من يفكر في الانتحار

Print
أستاذ علم اجتماع توجه نصيحة للتعامل مع من يفكر في الانتحار أستاذ علم اجتماع توجه نصيحة للتعامل مع من يفكر في الانتحار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الفتاة المنتحرة في مول سيتي ستارز المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة مول سيتي ستارز»، كانت أسرتها مختلفة معها في وجهات النظر، وشعرت بقيد عليها من الأسرة وهذا أشعرها بمرض الاكتئاب الذي يأتي أحيانا نتيجة جينات، وليس بسبب الأموال، مضيفة: «الفلوس مش كل حاجة».

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مرض الاكتئاب يزيد من فرص الانتحار، مشيرة إلى أن شخصية البنت غير قادرة على مواجهة الأزمات، لذا وجدت أن الانتحار هو الحل الوحيد، ولم تجد حل وسط مع أسرتها.

وتابعت: «الشخص المكتئب إذا قال لأحد إنه يفكر في الانتحار يجب أخذ الأمر على محمل الجد، لكنه يبلغ المحيطين به بأنه سينتحر لكي يعرف أهميته عند الآخرين، مبينًا أنه في الوقت الحالي أصبح المهددون ينتحرون لذا يجب أخذ أي كلمة تعبر عن الانتحار بمحمل الجد، إذ يجب التواصل مع أقرب شخصية للشخص الذي يفكر في الانتحار من أجل التأثير عليه ومنعه من الإقدام على الانتحار، وبع

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل