أستاذ علم اجتماع توجه نصيحة للتعامل مع من يفكر في الانتحار

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قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الفتاة المنتحرة في مول سيتي ستارز المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة مول سيتي ستارز»، كانت أسرتها مختلفة معها في وجهات النظر، وشعرت بقيد عليها من الأسرة وهذا أشعرها بمرض الاكتئاب الذي يأتي أحيانا نتيجة جينات، وليس بسبب الأموال، مضيفة: «الفلوس مش كل حاجة».

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مرض الاكتئاب يزيد من فرص الانتحار، مشيرة إلى أن شخصية البنت غير قادرة على مواجهة الأزمات، لذا وجدت أن الانتحار هو الحل الوحيد، ولم تجد حل وسط مع أسرتها.

وتابعت: «الشخص المكتئب إذا قال لأحد إنه يفكر في الانتحار يجب أخذ الأمر على محمل الجد، لكنه يبلغ المحيطين به بأنه سينتحر لكي يعرف أهميته عند الآخرين، مبينًا أنه في الوقت الحالي أصبح المهددون ينتحرون لذا يجب أخذ أي كلمة تعبر عن الانتحار بمحمل الجد، إذ يجب التواصل مع أقرب شخصية للشخص الذي يفكر في الانتحار من أجل التأثير عليه ومنعه من الإقدام على الانتحار، وبع