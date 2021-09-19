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محافظ المنوفية: «حياة كريمة» تمس المواطنين بصورة وثيقة

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محافظ المنوفية: «حياة كريمة» تمس المواطنين بصورة وثيقة محافظ المنوفية: «حياة كريمة» تمس المواطنين بصورة وثيقة

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قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن هناك متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة التي تستهدف تغيير حياة المواطنين في القرى، موضحًا أن المشروع يشهد تنوعاً في الخدمات التي يستهدفها والتي تمس جميعها حياة المواطنين بصورة وثيقة.

وأضاف «أبوليمون»، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم رفع كفاءة الطرق وإحداث سيولة مرورية بالمدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف نهاية الأسبوع الجاري.

تابع: «تم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية والأعمال الخرسانية للحدائق؛ وجار تجليد السور بحجر الهشما وعمل سور حديدي من الكريتال، وتتضمن الحدائق ألعاب للأطفال وبرجولات ومساحات خضراء لتوفير سبل الراحة لرواد الحدائق، كما تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني وصب الطبقات الخرسانية وجار الانتهاء من أعمال تركيب الصاج بالمحلات للسوق الحضاري.

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