تحت عجلات سيارة نقل .. مصرع خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر وهروب المتهم

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لقي الشيخ هاني الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر مصرعه إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، وباخطار الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة ونقلها للمشرحة .

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع أمام مسجد دار الأرقم الذي كان يعمل به الشيخ المتوفي، بالقرب من شارع مكرم عبيد، وأن السيارة النقل دهست السيارة الملاكي وفرا صاحبها هرباً. وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بحادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة نقل لقي فيها شخص مصرعه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة للداعية هاني الشحات إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر. ويكثف رجال المباحث من جهودهم لسرعة ضبط السائق المتسبب في دهس الداعية، كما قام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .