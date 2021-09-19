أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

Print
للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية
طالبت السكان بتوخي الحذر

للمرة الأولى منذ 50 عاماً.. ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

ثار بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري، الذي يسجل منذ أيام نشاطاً زلزالياً كثيفاً، اليوم (الأحد)، للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وطلبت الحكومة المحلية من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، أن البركان ثار في منطقة غابات.

وتصاعدت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية من فوهة البركان، في المشاهد الأولى، التي بثها التلفزيون العام الإسباني عند قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

الحكومة تنفي نقص المستلزمات الوقائية بالمستشفيات الحكومية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة

تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة