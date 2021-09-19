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"إسلامية جازان" تحتفل بذكرى اليوم الوطني بمبادرة "موطني عز وفخر".. غدًا

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تتضمن 91 منشطًا دعويّاً  تستهدف تعزيز الانتماء وغرس قيم المواطنة

ينظم فرع وزارة السؤون الإسلامية في منطقة جازان مبادرة موطني عز وفخر ضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين" الذي ينطلق مساء غد الاثنين الثالث عشر من شهر صفر 1443 هجرية، وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.


ويتضمن 91 منشطاً دعويّاً يقدمها نخبة من الدعاة يتحدثون في موضوعات لتعزيز الانتماء والمواطنة الصالحة.

ويفتتح البرنامج بمحاضرة افتتاحية يقدمها فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، يتحدث فيها عن جهود المملكة العربية في خدمة الإسلام والمسلمين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء, ثم يبين فضيلة مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيح أسامة بن زيد مدخلي محاسن الدولة السعودية، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وأكد الشيخ حسين بن يحيى معافا على مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء الرابع عشر من شهر صفر، وكذلك يتحدث فضيلة الشيخ علي بن محمد النعمي عن غرس قيم اللحمة الوطنية في تمام الثامنة والنصف مساء.


وتختتم هذه المبادرة بمحاضرتين؛ الأولى تبين واجب المواطن في الدفاع عن وطنه وولاة الأمر في تمام الساعة الثامنة ويقدمها الشيخ محمد بن زيد مدخلي، والثانية بعنوان مقومات حب الوطن لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري.

يشار إلى أن هذه المبادرة تحتوى على أكثر من ٩١ منشطًا دعويًّا وتوعويًّا تنفذ في مساجد وجوامع المنطقة، وكذلك سَتُبَثُّ عبر البث المباشر الخاص بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، وهي تأتي تزامناً مع اليوم الوطني السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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