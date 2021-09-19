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سكرتير عام مساعد قنا تبحث خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة

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سكرتير عام مساعد قنا تبحث خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة سكرتير عام مساعد قنا تبحث خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة

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ترأست المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماع لجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة.

وأوضحت إبراهيم أنه تم إعداد خطة العمل وبدء تنفيذ البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وتحديد المقايسات التقديرية التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتشمل خمسة مناطق غير مخططه بمدينة قنا هي (منطقة عزبة سعيد وأرض الدقينى، ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال، منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده، ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز، ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة)، بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيه لتطوير تلك المناطق.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

وأضافت السكرتير العام المساعد أن خطة المشروع تهدف إلى رفع كفاءة شبكات البنية الأساسية والتحتية للمرافق، وتنفيذ أعمال احلال وتجديد ورصف وإنارة الشوارع، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ المشروع، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لتحقيق المستهدف، وتلبية احتياجات المواطنين مع الأخذ في الاعتبار الفرص المتاحة والتحديات بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة مشيرةً إلى أنه تم خلال الإجتماع تحديد المهام لكل عضو من أعضاء اللجنة بما يضمن حسن سير الآداء طبقا للبرامج الزمنية المقررة.

اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا
اجتماع السكرتير العام المساعد بقنا

المصرى اليوم

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