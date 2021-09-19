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محافظ المنوفية يكشف خطة القضاء على الأسواق العشوائية

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محافظ المنوفية يكشف خطة القضاء على الأسواق العشوائية محافظ المنوفية يكشف خطة القضاء على الأسواق العشوائية

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قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه يحرص على متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى بمركز ومدينة الشهداء، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إنشاء مشروع سوق حضاري وحديقة الطفل الجديدة بطريق النصر والذي تنفذه هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأضاف «أبوليمون»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه يتابع باستمرار مشروع طريق النصر «جسر المشروع» بطول 1200 م، وتنفيذ مديرية الطرق بهدف رفع كفاءة الطرق وإحداث سيولة مرورية بمدينة الشهداء، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك بنسبة تنفيذ 80% والانتهاء من أعمال الرصف للطرق.

ووجه محافظ المنوفية بإنشاء إدارة للإشراف على السوق الحضاري وحديقة الطفل والموقف النموذجي؛ حفاظًا على الاستمرارية وخدمة أهالي المركز، كما وجه مدير هيئة الأبنية التعليمية بمراجعة الأعمال على أرض الواقع للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية، ووجه المحافظ أيضًا القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود للانتهاء منها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة.

المصرى اليوم

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