إزالة 155 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقنا

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في إزالة ١٥٥ حالة تعدى خلال الإسبوع الأول من إنطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح محافظ قنا أن التعديات التي تمت إزالتها شملت ٩٦ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٣٨ الف و٤٧٠ م، و٥٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١١٤ فدان و١٣ قيراط، مشيرا إلى أن جميع المراكز قامت بحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة ١٨ بواقع ( ٤٤ حالة بمركز قنا، ٣١ حالة بمركز نجع حمادى، ١٨ حالة بمركز قفط، ١٥ حالة بمركز نقادة، ١٤ حالة بمركز أبوتشت، ١٢ حالة بمركز قوص، ٨ حالات بمركز دشنا، ٧ حالات بمركز الوقف، ٦ حالات بمركز فرشوط ) .

وأضاف الداودى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.