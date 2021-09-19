أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 155 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقنا

Print
إزالة 155 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقنا إزالة 155 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في إزالة ١٥٥ حالة تعدى خلال الإسبوع الأول من إنطلاق الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأوضح محافظ قنا أن التعديات التي تمت إزالتها شملت ٩٦ حالة تعدى بالمبانى على مساحة ٣٨ الف و٤٧٠ م، و٥٩ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١١٤ فدان و١٣ قيراط، مشيرا إلى أن جميع المراكز قامت بحملات لإزالة التعديات ضمن الموجة ١٨ بواقع ( ٤٤ حالة بمركز قنا، ٣١ حالة بمركز نجع حمادى، ١٨ حالة بمركز قفط، ١٥ حالة بمركز نقادة، ١٤ حالة بمركز أبوتشت، ١٢ حالة بمركز قوص، ٨ حالات بمركز دشنا، ٧ حالات بمركز الوقف، ٦ حالات بمركز فرشوط ) .

وأضاف الداودى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس