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«التعليم العالي»: تعاون علمي دولي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بحلول مبتكرة

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«التعليم العالي»: تعاون علمي دولي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بحلول مبتكرة «التعليم العالي»: تعاون علمي دولي لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بحلول مبتكرة

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف، القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية حول التعاون العلمى الدولى بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية؛ لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى باستخدام حلول مبتكرة.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار جهود الدولة لوجود حلول مبتكرة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، ودور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في خدمة المجتمع المدنى، نظمت المدينة ورشة العمل الأولى بعنوان «تقييم السمية البيئية لمعالجة مياه الصرف على نطاق صغير في المجتمعات الريفية»، وذلك خلال الفترة من 23-26 أغسطس 2021.

وأضاف التقرير أن تنظيم ورشة العمل جاء بالتعاون مع العلماء المشاركين في مشروع SoWat ويضم دول «، وفرنسا، وجنوب أفريقيا»، ومشروع AFROMONITOX ويضم دول «مصر، والسويد»، واللتان تعملان في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية في البلدان الإفريقية.

وفى نفس السياق، أوضحت رانيا على عامر، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية ورئيس الفريق البحثى من الجانب المصرى للمشروعين، أن الورشة تضم فريقين بحثيين، الفريق الأول من مشروع (SoWat) الذي يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في تحسين جودة التربة والأغراض الزراعية، والفريق الثانى من مشروع (AFROMONITOX) الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات تقييم فعالية معالجة المياه في ذات التصميم من خلال اختبارات حيوية حساسة وفعالة لتأمين سلامة المياه.

وأضافت أن التوصيات الصادرة بنهاية الجلسة الختامية بورشة العمل تم الاتفاق من خلالها على استمرارية التكامل والعمل بين المشروعين، مع تطوير الآلية المستخدمة التي حققت نجاحًا في أحد منازل الأهالى بالموقع الميدانى، على أن يتم تعميم التجربة وتوسعة نطاق استخدامها.

المصرى اليوم

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