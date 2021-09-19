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بعد شائعات تدهور وضعه الصحي.. رئيس جيبوتي يعود إلى البلاد

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بعد شائعات تدهور وضعه الصحي.. رئيس جيبوتي يعود إلى البلاد بعد شائعات تدهور وضعه الصحي.. رئيس جيبوتي يعود إلى البلاد

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أعلنت جيبوتي عن عودة رئيسها إسماعيل عمر جيلي (73 عاما) إلى البلاد ومعاودة ممارسة مهامه في سدة الرئاسة التي يتولاها منذ العام 1999، بعد انتشار شائعات حول تدهور وضعه الصحي، حسب اليوم.

وقالت الرئاسة في بيان الأحد إن «رئيس الجمهورية عاد إلى العاصمة مساء، بعد زيارة خاصة إلى فرنسا».

وأضافت: «إن عودة رئيس الدولة تؤكد مواصلة الجهود بوتيرة أكثر استدامة لتنمية البلاد».

ونشر حساب جيلي عبر «تويتر» مشاهد لنزوله من الطائرة.

كانت شائعات انتشرت الاثنين الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بأنه تم نقل جيلي إلى المستشفى إثر تدهور وضعه الصحي.

ونفى رئيس الوزراء عبدالقادر كامل الزائر الثلاثاء الماضي صحة ما يشاع، وأكد أن «جيلي يأخذ قسطا من الراحة بعد تعرضه لإجهاد».

ويتولى جيلي الرئاسة لولاية خامسة بعدما حصد 98 %من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو ممسك بكل مقومات السلطة في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة القرن الإفريقي.

وفي العام 1999 خلف جيلي ، حسن جوليد أبتيدون الذي كان أول رئيس في هذه المستعمرة السابقة بعد استقلالها عن فرنسا في العام 1977.

المصرى اليوم

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