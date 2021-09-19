مران الإسماعيلي ..محاضرة فنية للاعبين.. وطلعت يوسف يعالج الأخطاء

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المران المسائي، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها المدير الفني طلعت يوسف، من أجل شرح تفاصيل المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبين بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف مدرب الأحمال الدكتور أحمد عبداللطيف.

وتطرق المران لتدريبات خططية منها تضييق المساحات والتسليم والتسلم تحت الضغط، وأقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها أكثر من مرة من قبل طلعت يوسف، لعلاج الأخطاءـ، بينما أدى حراس المرمي تدريبات على التسديد والكرات العرضية.

يُذكر أن طلعت يوسف، قرر خوض لاعبي الإسماعيلي تدريبات على فترتين، من أجل رفع الحمل البدني لدى اللاعبين.