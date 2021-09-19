أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران الإسماعيلي ..محاضرة فنية للاعبين.. وطلعت يوسف يعالج الأخطاء

Print
مران الإسماعيلي ..محاضرة فنية للاعبين.. وطلعت يوسف يعالج الأخطاء مران الإسماعيلي ..محاضرة فنية للاعبين.. وطلعت يوسف يعالج الأخطاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المران المسائي، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بمحاضرة فنية عقدها المدير الفني طلعت يوسف، من أجل شرح تفاصيل المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبين بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف مدرب الأحمال الدكتور أحمد عبداللطيف.

وتطرق المران لتدريبات خططية منها تضييق المساحات والتسليم والتسلم تحت الضغط، وأقيمت تقسيمة في وسط الملعب تم إيقافها أكثر من مرة من قبل طلعت يوسف، لعلاج الأخطاءـ، بينما أدى حراس المرمي تدريبات على التسديد والكرات العرضية.

يُذكر أن طلعت يوسف، قرر خوض لاعبي الإسماعيلي تدريبات على فترتين، من أجل رفع الحمل البدني لدى اللاعبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس