أسواق عبدالله العثيم تفتتح أحدث فروعها بمنطقة مكة المكرّمة

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واصلت إستراتيجيتها التوسعية ودشّنت الفرع 260 على مستوى المملكة

دشّن عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمنطقة مكة المكرّمة، الذي يحمل الرقم 260 على مستوى المملكة، حيث تمّ الافتتاح في ظل التقيد بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية؛ كالتباعد الاجتماعي، وتوفير جميع المتطلبات كمواد التعقيم والكمامات، ومسافات التباعد بين الموظفين والعملاء.

وأوضح عبدالعزيز العثيم؛ أن هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق مزيدٍ من النمو لسلسلة فروعها داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تطوير فروعها الحالية، وأن وصول عدد شبكة الفروع إلى 260 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، وهو ما يعكس إستراتيجية الشركة التوسعية لخدمة شرائح المجتمع كافة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن انتشار فروع الأسواق في مدن المملكة كافة يُحمّلها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: تعد منطقة مكة المكرّمة من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافيّاً واسعاً من سكان المنطقة، ويأتي هذا التوسع في إطار إستراتيجية مستندة إلى ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعزّزت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قِبَل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على عديدٍ من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة".

وتابع: فرع منطقة مكة المكرّمة الجديد يقع على شارع عتاب ابن أسيد في حي بطحاء قريش بمدينة مكة المكرّمة، وتمّ تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 1439 متراً مربعاً، كما يتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز، يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهّز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصّصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء".

يُذكر أن برنامج الافتتاح تضمّن عروضاً قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب".

وتوفر أسواق عبدالله العثيم، الاشتراك المجاني في برنامج "اكتساب" لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، وتفعيل فوري للعضوية، أو التسجيل بالتطبيق للعملاء الذين لديهم عضوية مفعّلة سابقاً، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوّقين.