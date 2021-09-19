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أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

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أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة
قالت: يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا

أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

باشرت أمانة منطقة القصيم، أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير تقاطعات طريق الملك سلمان عبر تطبيق المخطط الاستراتيجي للنقل لمدينة بريدة؛ بهدف تسهيل الحركة والحد من الاختناقات المرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك سلمان "غربًا- شرقًا"، الذي يرتبط بعدة طرق؛ حيث يعد طريق الملك سلمان من الطرق المهمة والحيوية بمدينة بريدة؛ إذ سيسهم المشروع في إيجاد الحلول المرورية، تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطعات التي تقع على هذا الطريق، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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