بالشراكة مع «اليونيسيف».. «شباب الإسكندرية» تختتم فعاليات «مشواري» (صور)

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اختتمت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، فعاليات برنامج «مشوارى»، والذي جرى تنظيمه على مدى ايام بالشراكة والتعاون بين المديرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

وقالت «صفاء»، أن البرنامج يأتي في اطار برامج عدة تنفذها مديرية الشباب والرياضة في العمل على تنمية عقول الشباب وتثقيفهم دينيا وسياسيا واجتماعيا للوصول بهم لعقول واعية ومدركة للواقع الذين يعيشون فيه ومعرفة ما يحاك لهم من قوى خارجية وداخلية والتحديات تواجه الوطن.

وأضافت أنه تم تكريم المتدربين في برنامج مشواري وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم، حيث حصلوا على جرعات مهمة في العديد من الجوانب الحياتية التي يتضمنها البرنامج ويرتكز عليها وهى المهارات الشخصية وتتمثل في الوعي بالذات والمرونة المعرفية والذكاء العاطفي وادارة الوقت وحل المشكلات وصنع القرار، ومهارات التعامل مع الآخرين مثل الاتصال الفعال والإقناع والتأثير وأساليب القيادة والعرض والتقديم وادارة النزاع.

كما شملت جوانب البرنامج أيضا التدريب على مهارات الابداع والابتكار مثل العصف الذهني والتفكير الابداعي، مهارات الجاهزية للعمل مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي واجتياز مقابلة العمل، وكيفية إدارة المال والمشروعات الصغيرة والادخار.