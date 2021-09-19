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محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

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محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر محافظ مطروح يوافق علي مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشراقية لنهاية سبتمبر

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أعلن عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ بشري سارة لمعلمي مطروح بموافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مد فترة تلقي طلبات شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة للعاملين بالتربية والتعليم والتي تتمثل في الوظائف الاتية :-

(مدير ووكيل إدارة تعليمية- مدير ووكيل مدرسة عام ورسميات وفني- وظائف التوجيه الفني علم وفني) للعام الدراسي الجديد وذلك حتي يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

وأكد سلامة أن موافقة قائد الأقليم على طلب تعليم مطروح بمد فترة تلقي الطلبات جاءت عطفا على توافد العديد من المعلمين الراغبين في التقدم لتلك الوظائف الإشرافية بالإضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة المستجد واتباع تعليم مطروح للإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد بين المتقدمين .

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى محافظ مطروح عرفانا بدعمه المتواصل ومساندته المؤثرة للمنظومة التعليمية وحرصه الدائم والبارز على تذليل كافة العقبات التي تواجه تعليم مطروح خلال المرحلة الاستعدادية لانطلاق العام الدراسي الجديد التاسع من أكتوبر المقبل .

المصرى اليوم

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