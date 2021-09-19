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علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

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علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب علي جمعة لرافضي كتابة الأب أملاكه لبناته في حياته: والله عيب

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أكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق.

قال جمعة خلال حواره إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن البعض يثقل على البنات حتى شعرت الإناث أنهن تبقى لديهن الدفن أحياء، ولهذا يجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الشأن، متابعًا أنه يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن وأن يكن في العناية والرعاية، لأن البعض لا يسأل على البنات نهائيًا بل لا يعرفوهن إلا وقت الميراث.

شدد على أنه من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، وهناك فرق بين تصرف الأب في حالة الحياة وبين بعد مماته، لأنه في حياته هو يتصرف في ملكه، لأن قطار الميراث لم يأتي بعد والرجل لم يمت بعد، موجهًا رسالة إلى رافضي هذا بالقول «والله عيب».

استكمل على جمعة أن أحكام المواريث نظام إلهي لا يمكن المساس به ولكنه يكون بعد الموت، ولهذا لا يجوز «لخبطة» ما قبل الموت بما بعد الموت، وغير ذلك دخول في النيات وهذه النية لا يعلمها إلا الله لأن بعض الآباء يفعلون ذلك لراحة بناتهن وضمان حقوقهم ومن يرفض ذلك فهو تجاوز وطغيان، مشيرًا إلى أن عوام الناس يفعلون أشياء عديدة خاطئة بدون فهم وهؤلاء يجب تعليمهم.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل على «CBC».

المصرى اليوم

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