البابا تواضروس يشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ (صور)

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واصل البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية للإسكندرية والتى بدأها أمس السبت وتستمر يومان، قام خلالها بعدد من الانشطة الرعوية، بمشاركة وحضور 4 من الأساقفة العموميون.

وشهد البابا مساء أمس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حفل تخريج الدفعة الثانية و الثالثة من مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ.

حضر الحفل الآباء الاساقفة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، و الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وبدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أثناسيوس فهمي مدير المدرسة معطيا نبذة عن تأسيس المدرسة في ٢٠١٦م تحت رعاية واشراف الأنبا بافلي الأسقف العام وبعدها تم تقديم شرح وافي للموقع الالكتروني والمنصة الالكترونية التعليمية الخاصة بالمدرسة، وأقام القس يوساب مجدي مدرس علم الوعظ بالمدرسة حوار شيق تحت عنوان " صالون تيرانس" بين بعض الخريجين القدامى والجدد و الدارسين حول أسلوب الدراسة وطرق الالتحاق وما قدمته المدرسة من تغيير في شخصية الدارس.

كما ألقي الأنبا بافلي راعي المدرسة كلمة عن المتعلمين والمتخرجين و المواهب والمنهج في تيرانس.

وأعقبها كلمة البابا شكر فيها جميع القائمين علي المدرسة متحدثا عن أهمية التعليم ودور المراكز المتخصصة في نشر التعليم اللاهوتي والابائي، وقدم شهادات التخرج لـ١٠٠ من خريجى الدفعة الثانية و الثالثة من المدرسة.

كان البابا حضر لدى وصوله الإسكندرية أمس، حفل تخريج ١٢٠ متدربي من آباء كهنة و خدام و خادمات مدينة الإسكندرية بعد تدريبهم على كيفية مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وخاصة العنف الموجه ضد المرأة وكيفية التعامل مع كل من الضحية والمعتدى وفي إطار روحى نفسى مجتمعى و الأثار المترتبة على الأطفال.

البابا تواضروس يواصل نشاطه الرعوي بالاسكندرية ويشهد تخريج 100 دارس بمدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتى والوعظ (صور)