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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع و318 شاحنة وشملت حركة الواردات 3200 طن بضائع و186 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 11800 طن بضائع و132 شاحنة .

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والحرية 2، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا ،فيما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب وعلى متنها 8 آلاف ن دقيق متجهة للصومال والسفينة بنياس وعلى متنها 150 سيارة متجهة لجدة .

المصرى اليوم

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