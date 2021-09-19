وزير النقل يتابع أعمال الرفع المساحي لموقع ميناء المكس الجديد بالإسكندرية

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قام الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه اعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس والتي تضم اعضاء من كل من محافظه الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة بتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.

حيث تابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعه البدء في اعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء في التنفيذ كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في اعمال التطهير بالمناطق المتاحة من الميناء.

وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وانه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة.

في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الاسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على عدد 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط واعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر بـ 3.5 ك م2 وستصل تكلفته الى 12 مليار جنيه.

وفي ختام الجولة اجتمع الوزير مع اعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس وبحضور عدد من أهالي المكس ونجعي اسو والألومنيوم حيث أكد الوزير ان ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عدد كبير من فرص العمل لأهالي الإسكندرية.

وانه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي اراضي او عقارات في حيز مشروع ميناء المكس وذلك لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئه المساحة المصرية كما ان الصيادين لن يضاروا مضيفاً انه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي اسو والألومنيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق ان يطمئن تماماً مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.