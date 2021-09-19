★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت اسعار الذهب بالكويت عمليات البيع والشراء للذهب اليوم الاحد 19 ــ 9 ــ 2021، بأسعار جاذبة مائلة للانخفاض عن متوسط الأسعار التي سجلت الأسبوع الماضي.

و أُعلن سعر الجرام الواحد من الذهب (عيار 21) «بدون المصنعية» بمبلغ 15.165 دينار كويتي، بما يعادل 50.381 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاحد 19 ــ 9 ــ 2021

وتعرض جريدة «المصري اليوم» لمتابعيها اسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الاحد 19 ــ 9 ــ2021، حسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.314 دينار كويتي، ويقابله 57.52 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.886 دينار كويتي، مقابل 52.776 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.165 دينار كويتي، مقابل 50.381 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.998 دينار كويتي، ويقابله 43.183 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 538.513 دينار كويتي، مقابل 1789.08 دولار أمريكي.

أقرأ أيضًا للمقارنة:

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأربعاء 15 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021