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محمد عواد: توقعت انهيار الإسماعيلي لأن لاعبيه أقل من اسم الدراويش

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محمد عواد: توقعت انهيار الإسماعيلي لأن لاعبيه أقل من اسم الدراويش محمد عواد: توقعت انهيار الإسماعيلي لأن لاعبيه أقل من اسم الدراويش

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أكد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ، ونادي الإسماعيلي السابق، أنه توقع هذا التراجع الكبير في السنوات القليلة الماضية في مستوى النادي الإسماعيلي.

ويعتبر الإسماعيلي الفارس الثالث للكرة المصرية مع قطبي القمة الأهلي والزمالك ولكنه بعيد عن مستواه في السنوات القليلة الماضية.

وقال محمد عواد في تصريحات تليفزيونية: عقب عودتي من رحلة الاحتراف في الدوري السعودي مع فريق الوحدة، وجدت أن عدد من لاعبي الإسماعيلي المتواجدين في تلك الفترة، ليسوا على قدر الفريق واسمه الكبير، وأيقنت أن هناك 3 أو 4 لاعبين من النجوم الكبار سيتحملون المسؤولية في النهاية أمام الجماهير.

وأضاف محمد عواد: وجهة نظرى كانت في محلها وحدث ما توقعته وابتعد الدراويش عن أدائهم المعهود في المواسم الأخيرة.

الجدير بالذكر أن محمد عواد دخل في مشكلات مع مسؤولي الإسماعيلي عقب عودته من انتهت برحليه عن النادي إلى صفوف الزمالك.

المصرى اليوم

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