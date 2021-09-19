أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة -
"الحسني": اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود العظيمة في بناء المملكة -
نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا! -
مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية -
سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي -
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام -
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد -
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا » -
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة -
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طلائع الجيش يحفز لاعبيه للفوز على الأهلي في السوبر

Print
طلائع الجيش يحفز لاعبيه للفوز على الأهلي في السوبر طلائع الجيش يحفز لاعبيه للفوز على الأهلي في السوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة كأس السوبر المحلي للموسم الماضي، والتي تجمع بين الأهلي بطل الدوري الممتاز، ونظيره طلائع الجيش وصيف مسابقة كأس ، والتي توج بلقبها النادي الأهلي أيضاً في الموسم الماضي.

ويتحفز فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني للمباراة المنتظرة أمام نظيره الأهلي على أمل التتويج بكأس السوبر من العملاق الأحمر.

وكان طلائع الجيش في الموسم الجاري أحد أسباب تعثر الأهلي في بطولة الدوري الممتاز التي ذهب لقبها للغريم التقليدي ، بعدما فرض عبدالحميد بسيوني ولاعبيه التعادل على المارد الأحمر في مباراة الفريقين بالدور الثاني.

ورصدت إدارة نادي طلائع الجيش قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة بعد غدٍ مكافأت كبيرة للاعبي الفريق حال حصد اللقب.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35