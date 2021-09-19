طلائع الجيش يحفز لاعبيه للفوز على الأهلي في السوبر

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يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة كأس السوبر المحلي للموسم الماضي، والتي تجمع بين الأهلي بطل الدوري الممتاز، ونظيره طلائع الجيش وصيف مسابقة كأس مصر، والتي توج بلقبها النادي الأهلي أيضاً في الموسم الماضي.

ويتحفز فريق طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني للمباراة المنتظرة أمام نظيره الأهلي على أمل التتويج بكأس السوبر من العملاق الأحمر.

وكان طلائع الجيش في الموسم الجاري أحد أسباب تعثر الأهلي في بطولة الدوري الممتاز التي ذهب لقبها للغريم التقليدي الزمالك، بعدما فرض عبدالحميد بسيوني ولاعبيه التعادل على المارد الأحمر في مباراة الفريقين بالدور الثاني.

ورصدت إدارة نادي طلائع الجيش قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة بعد غدٍ مكافأت كبيرة للاعبي الفريق حال حصد اللقب.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.