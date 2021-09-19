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محاولة أخيرة من بيراميدز لضم نجم الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات

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محاولة أخيرة من بيراميدز لضم نجم الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات محاولة أخيرة من بيراميدز لضم نجم الأهلي قبل غلق سوق الانتقالات

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يسعى مسؤولو نادي بيراميدز بقوة خلال الفترة الحالية للحصول على توقيع أحد نجوم القلعة الحمراء، قبل غلق باب الميركاتو في الانتقالات الصيفية للموسم الجاري 2021/2022.

ودخل بيراميدز منذ فترة في مفاوضات مع النادي الأهلي للحصول على توقيع لاعبه الشاب ناصر ماهر، صانع ألعاب القلعة الحمراء.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي بيراميدز يجرون حالياً مفاوضات أخيرة مع مسؤولي الأهلي من أجل ضم اللاعب، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للفريق وتفضيله على العروض الآخرى التي تلقاها في الصيف الجاري.

ولا يمانع الأهلي في رحيل اللاعب ولكنه يرغب في الحصول على مقابل أكبر ما عرضه بيراميدز، كما يرحب النادي بانتقال لاعبه الموهوب إلى أي نادٍ آخر بخلاف بيراميدز في ظل المشكلات الكثيرة بين الناديين في السنوات القليلة الماضية.

وحصل بيراميدز في الفترة الماضية على توقيع أكثر من لاعب في القلعة الحمراء أبرزهم الرباعي: عبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

المصرى اليوم

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