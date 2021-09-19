الأندية تجتمع اليوم في اتحاد الكرة من أجل تشكيل رابطة المحترفين

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في خطوة كانت بمثابة الحلم منذ عدة سنوات للأندية المصرية، يجتمع مندوبو الأندية ظهر اليوم الأحد 19 سبتمبر في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية من أجل تشكيل رابطة الأندية المحترفة أو رابطة المحترفين على غرار كل الدول التي تعمل باحترافية في إدارة مسابقات كرة القدم.

ودعا أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة منذ أسبوع تقريباً بشكل رسمي الأندية لتشكيل الرابطة المحترفة واختيار مندوب لها لحضور اجتماع اليوم، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2021/2022.

وحدد اتحاد الكرة في خطابه للأندية، أنه من الضروري ألا يكون ممثل النادي في لجنة الأندية المحترفة أحد أعضاء مجلس إدارة النادي أو يعمل موظفاً بالنادي، وذلك وفقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والمتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول.

كما أوضح خطاب الاتحاد للأندية أنه تمت مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة اليوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الثمانية عشر المشاركة في بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر أن يعقد أول اجتماع لرابطة الأندية المحترفة عقب تشكيلها، يوم الأربعاء المقبل.

وهناك أكثر من اسم مرشح لرئاسة اللجنة أبرزهم أحمد دياب وهناك محمد فضل وخالد لطيف وغيرهم.