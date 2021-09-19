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محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة»

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محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة» محمد عواد: «شتموني في الإسماعيلي وطفشوني وهددوني: هنبطلك كورة»

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كشف محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن أن مسوؤلي الإسماعيلي تعاملوا معه بشكل صعب جداً وتعرض للإهانة على يديهم، كاشفا كواليس رحيله عن الدراويش.

وقال محمد عواد: تلقيت عرضاً من نادي الوحدة السعودي في عام 2018، ووافقت عليه ولكن رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان طلب مني تجديد عقدي لكى يوافق على رحيلي، ولكني كنت قد وقعت مع الوحدة وطلبت منه أن يكون التوقيع على التجديد مع الإسماعيلي عقب عودتي من رحلة الاحتراف، وبعدما تم الاتفاق على ذلك اتصل بي مسؤولو النادي وطلبوا مني الحضور لجلسة مع رئيس النادي، وعندما ذهبت وجدت مجلس الإدارة بالكامل، واتشتمت في الجلسة دي وقالوا لي: لما ترجع من هنبطلك كورة.

وبعد انتهاء الموسم مع الوحدة وعودتي للإسماعيلي وجدت حالة تربص بي وأنهم يرغبون في «تطفيشي» وبالفعل رحلت عن قلعة الدراويش إلى نادي ، خاصة أن أحد مسؤولي النادي تحدث معي بصراحة وقال لي أنه لا مكان لي في النادي.

المصرى اليوم

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