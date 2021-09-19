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إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)

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إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور) إطلاق مشروع الفروسية في الإسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)

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دشن فرع الشباب والرياضة في برج العرب التابع لمديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، مشروع الفروسية أمس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه، بهدف الاهتمام بالشباب وتوسيع قاعدة المشاركة في الألعاب الرياضية المختلفة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن مشروع الفروسية تم إطلاقه ضمن خطة( فرع برج العرب) للنشاط الرياضي للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة يمكنهم الاستمتاع بها والمشاركة أيضاً بشكل احترافي في المسابقات المحلية والعالمية.

وأوضحت «صفاء»، في تصريحات صحفية الاحد، أن الفروسية تعد من أنواع الرياضات المحببة حول العالم كونها رياضة راقية وتتطلّب الكثير من الانضباط والتركيز والتواصل الجسدي والروحي مع الحصان، لدرجة تنعكس على الأشخاص الذين يمارسونها، مشيرة إلى أنه لرياضة ركوب الخيل فوائد عظيمة للجسم حيثُ توجد العديد من الفوائد الصحيّة النّاتجة عن مُمارسة هذه الرياضة، حيث تعزز عضلات الجسم الرئيسية وتحسن تناسق وحركة الجسم وتساعد في بناء الثقة والتواصل وتطوير مهارات حل المشكلات وتنمي المهارات الاجتماعية وفرص للتنافس الصحي بين الشباب.

وأشارت إلى أن رياضة الفروسية لها علاقة بالصحة العقليّة والنفسية حيث تجعل الّذي يمارسها يشعر بالمتعة من خلال مشاهدته للطبيعة والتعرّف على أماكن جديدة، أمّا عن فوائدها العاطفيّة والنفسية فهي تساعد على شعور الشّخص بالرّاحة النفسية والهدوء والتأمُّل، كما أنّها تَخلق نوعاً من التوافق ما بين الشخص والحصان الذي يركبه؛ بحيث يُصبح كأنّه رفيق أو صَديق له.

إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)
إطلاق مشروع الفروسية في الاسكندرية لاكتشاف المواهب الرياضية (صور)

المصرى اليوم

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