أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة -
"الحسني": اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود العظيمة في بناء المملكة -
نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا! -
مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية -
سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي -
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام -
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد -
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا » -
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة -
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة

Print
لقاءٌ استعرض الطموحات التي تستهدفها رؤية 2030 حول مستقبل السياحة بالمملكة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، على مدى يومين، لقاء مع وزارة السياحة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي ووكيل التخطيط الاستراتيجي وذكاء الأعمال بوزارة السياحة المهندس أحمد عرب ومسؤولين من الهيئة الملكية لمكة المكرمة؛ لاستعراض استراتيجية وزارة السياحة ومواءمتها مع استراتيجية الهيئة لمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض اللقاء الطموحات المنشودة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في وصول عدد الزيارات للمملكة إلى 147 مليون زيارة؛ لتكون ضمن أعلى خمس وجهات عالمية.

وتخلل اللقاء الذي عُقد في برج الساعة المجاور للمسجد الحرام، زيارة الوفد لمتحف الساعة؛ حيث تَعرف الوفد على آلية عمل أكبر ساعة في العالم، بالإضافة

إلى التعرف على أسرار الكون والفضاء.

ويقع متحف برج الساعة في أعلى نقطة في مكة المكرمة، وهي شرفة برج الساعة؛ فيما صمم المتحف بطريقة تأخذ الزائرين في جولة تحكي لهم قياس الوقت بدءًا من الكون والمجرات، وانتهاءً بساعة مكة المجاورة للحرم مهوى أفئدة المسلمين ووجهة صلاتهم ورمز توقيت العالم الإسلامي.

ويُعد المتحف فريدًا في عرض دور المملكة في علوم الفضاء لسبر أغوار الكون الفسيح برؤية عميقة بدأت برحلة منذ عهد الراحل الملك عبدالعزيز قبل قرابة 90 عامًا، حتى تم افتتاحه بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوجه الوفد إلى قرية الكر السياحية في اليوم التالي، وتعرف على أبرز المكونات الجاذبة في القرية، ومدى تطويرها وتفعيلها، لتتواءم مع استراتيجيات السياحة السعودية، واستقل الوفد بعد ذلك عربات التلفريك للتوجه إلى محافظة الطائف والوقوف على جبل لبنان، وتم مناقشة أبرز الفرص السياحية التي من الممكن أن تستثمر في هذه المنطقة الجبلية ذات الأجواء الباردة.

واطلع وفد وزارة السياحة خلال جولتهم في مزرعة ومصنع للورد الطائفي، على أبرز مراحل إنتاج الورد الطائفي الشهير والذي يصدر خارج المملكة لعدة دول عالميًّا، وشاهد الوفد كذلك أبرز المعالم والأنشطة السياحية لمنطقة الشفا الجبلية والتي تمتاز بالأجواء الباردة والمنتجعات الفندقية والترفيهية.

واختتم بزيارة مجمع الستي ووك التجاري، الذي يعد أحد المشاريع التنموية والترفيهية في محافظة الطائف ويحتوي على العديد من الماركات العالمية، ويعد مشروع الطائف "سيتي ووك" وجهة عائلية يهدف إلى تقديم واحدة من أفضل تجارب الترفيه العائلي في مدينة الطائف، كما يُعنى بجودة الحياة، ويضم أحدث صالات السينما بـ10 شاشات وأكثر من 700 مقعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه أبها

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"