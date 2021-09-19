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مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!

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مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط! مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!
قال: يلاحظ خفض ميزان البرودة بالمكيفات ليلاً وسخونة مياه الأنابيب تقل

مناطق بدأت تستخدم السخانات..

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في #سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".

وتابع: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات #عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية.. هذا والله أعلم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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