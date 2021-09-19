مناطق بدأت تستخدم السخانات.. "المسند": أمطار هنا والإنفلونزا تنشط!

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قال: يلاحظ خفض ميزان البرودة بالمكيفات ليلاً وسخونة مياه الأنابيب تقل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في #سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".

وتابع: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات #عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من #الربع_الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية.. هذا والله أعلم".