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الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"

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الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس" الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل "كلوب هاوس"
يعمل على تطوير طريقة جديدة لدعوة الأصدقاء

الكشف عن ميزات تجريبية مخفية داخل

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وجود عدد من الميزات التجريبية المخفية داخل تطبيق التراسل الشهير "كلوب هاوس".

وأظهر تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "كلوب هاوس" يعمل على تطوير طريقة جديدة، لدعوة الأصدقاء إلى الدردشة أطلقت عليها اسم "ويف" أو "التلويح".

وأوضح التقرير أن تلك الطريقة الجديدة لدعوة الأصدقاء، ستحوله من مجرد تطبيق للدردشة مع المشاهير إلى تطبيق تراسل فوري فعلي مع الأصدقاء.

وأعلنت إحدى المبرمجات الشهيرات، عن وجود ميزات تجريبية مخفية داخل تطبيق "كلوب هاوس"، لدعوة جهات الاتصال لإجراء محادثات صوتية، والمتمثلة في زر "ويف"، الذي يفتح غرفة دردشة مستقلة للحديث مع الأصدقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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