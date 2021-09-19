استسلام بعد مطاردة.. مقاطع للقبض على آخر أسيريْن فارين من سجن جلبوع

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عملية أديرت من قبل "الشاباك" و"لواء مناشيه" بحضور قادة من جيش إسرائيل

نشر الجيش الإسرائيلي، مقاطع فيديو قال إنها توثق جانبًا من عملية القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من الستة أسرى الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، فإن العملية جرت الليلة الماضية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي؛ فقد تمت إدارة عملية القبض على الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، من قبل الشاباك و"لواء مناشيه" (منطقة ⁧جنين⁩)، بحضور جميع قادة المنطقة الوسطى في غرفة العمليات الخاصة بالعملية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسيرين ‏خرجا من المنزل بعد محاصرته، واستسلما دون مقاومة، وأن العملية كانت دقيقة ومباغتة.

وقد استمرت عملية مطاردة الأسيرين 13 يومًا.