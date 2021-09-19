أخبار عاجلة

سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي -
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام -
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد -
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا » -
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة -
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد -
رئيس جامعة بنها : تفعيل وتطوير المبادرات الرئاسية والعملية التعليمية والجودة -
شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع -
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام -
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

Print
ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام
لإتاحة المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله سعيًا لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لهم

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

أتاحت وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية -ممثلةً في الإدارة العامة للمشاريع- المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله "رحمه الله"، والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث جرى التنسيق مع كل الجهات المعنية، والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة -ممثلة في الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية- قد أطلقت في وقت سابق مشروعًا استشاريًّا يُعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين كل القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لإتاحة كل المرافق الميسرة لمرتادي بيت الله؛ سعيًا لتوفير أفضل الخدمات والسبل الراحة لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في أبها بطائرة مفخخة

"الحسني": اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود العظيمة في بناء المملكة

"الحسني": اليوم الوطني مناسبة لاستذكار الجهود العظيمة في بناء المملكة

نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا!

نتائج مثيرة للغاية.. علاج جديد لـ"سرطان العين" الأكثر شيوعًا!

مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية

مراحل تطور عربات الحرمين.. من كرسي خشبي لبراءة الاختراع في الهندسة الذكية