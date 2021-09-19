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اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد

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اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد
فرصة لتشكُّل السحب الركامية على الطائف وشرق مكة يرافقها بعض الهطولات

اليوم.. الأمطار الموسمية تضرب جازان وعسير والباحة مصحوبة بزخات البَرَد

يشير آخر التوقعات الجوية إلى استمرار تأثر كُل من جازان وعسير والباحة بالأمطار الموسمية اليوم الأحد، ويتوقع أن تتكاثر السحب، وأن تتهيّأ الفرصة لتساقط زخاتٍ رعدية من المطر، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخاتٍ من البَرَد، خاصة على أعالي المرتفعات الجبلية، فيما يُتوقع أن يكون تركيز الهطول المطري على مرتفعات جازان وعسير وأجزاءٍ من منطقة الباحة.

ووفق التوقعات، هناك فرصة لتشكُّل بعض السحب الركامية على أجزاءٍ من الطائف وشرق منطقة مكة المكرّمة؛ قد تترافق ببعض الهطولات المطرية في أجزاءٍ محدودة.

وبحسب ما نقل "طقس العرب"، فإن المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة تتعرّض بشكلٍ يومي لأحوال جوية غير مستقرة، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من الأمطار في أجزاءٍ متفرقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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