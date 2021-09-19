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احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ: «البيئة» تنفذ أكبر حملة بالإسكندرية (صور)

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احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ: «البيئة» تنفذ أكبر حملة بالإسكندرية (صور) احتفالا باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ: «البيئة» تنفذ أكبر حملة بالإسكندرية (صور)

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فى إطار الإحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ، قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالإسكندرية، وبالتعاون مع شركة بانلاستيك ومحافظة الإسكندرية وعدد من شركاء المجتمع المدنى بتفيذ حملة مكبرة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية، والتى تعد أكبر حملة لتنظيف الشواطئ فى بطول حوالى ٥ كيلو متر .تم خلالها تنظيف عدد ٨ شواطئ، وتوعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية. وجارى ︎البحث حول آلية تسجيل الحملة فى موسوعة جينيس بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ .

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة ، ونشر وتعزيز ثقافة الإهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كافة المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة .

جديرا بالذكر أن اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ يعد مبادرة عالمية تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة، تحتفل بها دول العالم من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة لتنظيف المناطق الساحلية والبحرية، وتهدف إلى زيادة الوعي البيئي بأهمية المناطق الساحلية مع تسليط الضوء على تهديد المخلفات وخاصة البلاستيكية على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية.

المصرى اليوم

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