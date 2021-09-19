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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع تدريجيًا بداية من اليوم، وتستمر الموجة الحارة بداية من حالة الطقس اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

يكون الطقس شديد الحرارة اليوم على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا فى السواحل الشمالية.

ويكون الطقس حار رطبا اليوم فى شمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء وكذلك القاهرة الكبري.

يظل الطقس Weather ليلاً لطيفًا شمالا حتى القاهرة، ومعتدل الحرارة على باقي الجمهورية.

تكون الرياح نشطة في القاهرة الكبري وكذلك شمال الصعيد وجنوب سيناء.

يتوقع أن يكون البحر الأحمر معتدلاًوالرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5: 2.25 مترًا.

ويكون البحر المتوسط أيضًا معتدلاً، واتجاه الرياح شمالي غربي، وارتفاع الموج بين 1 و1.75 مترًا.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة العظمي 35 والصغري 23 والمحسوْسة 37ْ.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 32 للعظمي، و23 الصغرى، بينما تكون المحسوسة 35ْ.

وتكون أعلي درجة حرارة فى مصر للعظمي 39 درجة، وتكون في أسوان وإدفو، وتكون الصغري هناك 36ْ، والمحسوسة 40 درجة.

وإلي حضراتكم تفاصيل درجات الحرارة فى مصر وفق تقرير هيئة الأرصاد عن حال الطقس اليوم في مصر.

حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس

أحوال الطقس خلال هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم .. وارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس

نشرت الأرصاد تقريرًا عن أحوال الطقس خلال 6 أيام يتضمن أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة، ويمكن الاطلاع من هنا على أحوال الطقس خلال 6 أيام.

حالة البحر لمدة 3 أيام

تقوم هيئة الأرصاد الجوية باعداد تقرير عن حال البحر المتوسط يمكن من هنا الاطلاع علي تقرير حالة البحر المتوسط لمدة 3 أيام، كما يمكن أيضًا من هنا معرفة حالة البحر الأحمر لمدة 3 أيام.