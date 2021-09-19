أخبار عاجلة

سامح شكري يلتقى أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي -
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام -
من يدفع الفاتورة؟.. سؤال لبنان الصعب مع انتظار دعم صندوق النقد -
الحلقات الجديدة فى أكتوبر.. عائلتا أكرم حسنى ومى كساب ضيوف الموسم الرابع من «الفاميليا » -
«داعش» يهاجم «طالبان» بنفس أسلوبها.. والانشاق يضرب الحركة -
بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر مع مطلع العام الجامعى الجديد -
رئيس جامعة بنها : تفعيل وتطوير المبادرات الرئاسية والعملية التعليمية والجودة -
شمول النمو غير الطبيعي لثروة الموظف العام بقانون الكسب غير المشروع -
شرطة الباحة: ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة في مكان عام -
الإعدام وبتر الأيدي يعودان لأفعانستان.. ماذا ستفعله "طالبان" في العقوبات؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل (التفاصيل)

Print
سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل (التفاصيل) سامح شكري يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مؤكدًا أن مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

مصر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وتطالب إسرائيل بالالتزام

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35