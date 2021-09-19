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بعد ساعات من اعتقالهم.. حماس تزف بشرى حول الأسرى الفلسطينيين في «جلبوع»

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بعد ساعات من اعتقالهم.. حماس تزف بشرى حول الأسرى الفلسطينيين في «جلبوع» بعد ساعات من اعتقالهم.. حماس تزف بشرى حول الأسرى الفلسطينيين في «جلبوع»

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أعلن الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم أن كتائب «القسام» على عهدها ووعدها بأن «يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال» وفق لموقع اليوم.

وأضاف قاسم: «سيظل العمل على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على رأس أولويات المقاومة».

وقال الناطق باسم حركة «حماس»: «نتوجه بالتحية الكبيرة والتقدير العظيم، لأبطال نفق الحرية في سجن جلبوع الذين أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات».

وأشار إلى أنه «بالرغم من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني».

وأكد قاسم: «ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهادا كبيرا، وإنجازا عظيما سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني».

المصرى اليوم

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