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مجدي عبدالغني يوجه رسالة إلى حسين لبيب: «خف تصريحاتك شوية»

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مجدي عبدالغني يوجه رسالة إلى حسين لبيب: «خف تصريحاتك شوية» مجدي عبدالغني يوجه رسالة إلى حسين لبيب: «خف تصريحاتك شوية»

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وجه الإعلامي مجدي عبدالغني، نجم الأهلي الأسبق، رسائل إلى حسين لبيب، رئيس اللجنو المكلفة بإدارة نادي ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام.

ووجه رسالة إلى حسين لبيب، قائلا له: «متخرموش السفينة اللي انتو راكبنها وخلوها ماشية»، مشيرًا إلى أن كل ما يحدث داخل نادي الزمالك يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل عودة النادي إلى ما كان عليه مرة أخرى والحفاظ على استقراره».

كما قال نجم الأهلي الأسبق، لرئيس الزمالك الحالي: «خف تصريحاتك شوية»، مؤكدًا أن الخاسر الأكبر من كل هذه الأزمات هو جمهور ناديه الذي ينتظر الكثير من فريقه خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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