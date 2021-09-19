خالد الغندور يوجه رسالة إلى حسين لبيب: «عليك أن تتحمل الهجوم»

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وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«شكرا يا كابتن حسين، على كل ما تقدمه أنت ومجلس الادارة بالكامل من أجل نادينا الحبيب وان شاء الله الزملكاوية معاك وفي ظهرك ونخرج من الوضع الصعب ومعاك كل اللاعبين الرجالة والأجهزة الفنية».

وأضاف: «عليك أن تتحمل الهجوم من البعض نظرًا لخوفهم على النادي، أما من يهاجمك لأغراض انتخابية فهؤلاء ليسوا زملكاوية ولكن يبحثون عن المصلحة الشخصية».

وتابع: «أخيرًا ان شاء الله يكون هناك حلول جذرية وبإذن الله الكل يدعم ناديه من القلب»