قصر الأمير محمد على.. اقتباس معمارى

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للقصور روايات يرويها الحجر، وتظل شاهدا على مر الزمان، وقصر الأمير محمد على هو الشاهد على حبه للعمارة الإسلامية بمختلف تنوعاتها ومدارسها.

الأمير محمد على هو نجل الخديو توفيق، وشقيق الخديو عباس حلمى الثانى، وكان وصيًا على العرش بعد وفاة عمه الملك فؤاد الأول عام ١٩٣٦م، كما نصب وليًا لعهد الملك فاروق حتى عام ١٩٥١

قصر الأمير محمد على من الداخل تحفة معمارية

كان الأمير واسع الثقافة، واشتهر بحبه للفنون الإسلامية وولعه بجمع التحف والآثار، ويعد قصره الذى أوصى بتحويله إلى متحف من أجمل وأهم المتاحف التاريخية فى مصر. ينفرد القصر بتصميمه المعمارى الرائع، فقد بنى على طراز إسلامى حديث مقتبس من المدارس الإيرانية والمملوكية، كما يتضمن أيضًا بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، بل شاعت فيه الروح الفارسية وكذلك العثمانية، لذا يعد هذا القصر مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة.

قصر الأمير محمد على من الداخل تحفة معمارية

ويتكون قصر الأمير محمد على باشا من سور خارجى يحيط بمدخل القصر، ويضم داخل أسواره سراى الاستقبال، وبرج الساعة، والسبيل، والمسجد، ومتحف الصيد، وسراى الإقامة، وسراى العرش، والمتحف الخاص، والقاعة الذهبية، بالإضافة إلى الحديقة المحيطة بالقصر والفريدة من نوعها، وتفوح رائحة الفن الإسلامى بشكل خاص من تلك القاعة الشامية، حيث السقف والجدران المغطاة بأخشاب تحمل زخارف هندسية ونباتية ملونة تكاد تنطق بآت الفن والحضارة الإسلامية.

قصر الأمير محمد على من الداخل تحفة معمارية

وفى قصر الأمير «محمد على توفيق» بالمنيل، يوجد العديد من قطع كسوة الكعبة على ألوان وطرز مختلفة، حيث بعضها بسرايا الإقامة، والبعض الآخر بسرايا العرش،

قصر الأمير محمد على من الداخل تحفة معمارية

كما يضم هيكلا عظميا لواحد من آخر الجِمال التى خرجت بكِسوة الكعبة على ظهورها من مصر إلى بلاد الحجاز، والذى تم وضعه داخل متحف الصيد بداخل هذا القصر.