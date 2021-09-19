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أحمد كريمة يحرّم التبرع للزمالك: «ليس مذكورًا في القرآن.. وأطفال أبو الريش أولى»

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أحمد كريمة يحرّم التبرع للزمالك: «ليس مذكورًا في القرآن.. وأطفال أبو الريش أولى» أحمد كريمة يحرّم التبرع للزمالك: «ليس مذكورًا في القرآن.. وأطفال أبو الريش أولى»

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أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عدم جواز التبرع لنادي كأحد أنواع الزكاة.

وقال كريمة في مداخلة مع قناة الحدث إن «الزكاة لها أبوابها الشرعية التى تنفق فيها على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله«.

أضاف: «اللي عايز يتبرع يتبرع ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة ولا تحسب في ميزان حسنات الأرض، خصوصا وأن الزمالك ليس منصوص عليه في الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة».

وعن التبرع للنادي لدفع مستحقات اللاعبين، قال كريمة: «هذا أامر عجيب وغريب أن نترك الاطفال المرضي في مستشفي أبو الريش ونتحدث عن التبرع للاعبين في نادي الزمالك، أنا كعالم بالأزهر أراى هذا حراما«.

كانت اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب دعت جماهير الزمالك إلى التبرع للنادي، ودعا لبيب في تصريحات تليفزيونية سابقة الجماهير للتبرع بـ١٠٠ جنيه للنادي.

المصرى اليوم

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